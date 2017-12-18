15 сайтов для безопасного скачивания электронных книг бесплатно Идеи досуга / Какую книгу почитать

Вы купили ридер для электронных книг, но оказалось, что скачать книгу не так-то просто? Одни сайты предлагают вирусы вместо книг, другие под видом целой книжки высылают только половину, третьи вообще оказываются сайтами без книг, но с рекламой… На самом деле, все не так сложно. В этой подборке вы найдете лучшие электронные библиотеки. Эти бесплатные онлайн-библиотеки порадуют вас широким выбором книг и удобным интерфейсом. Все сайты – проверены временем.

1. Библиотека RoyalLib

2. Библиотека Twirpx

3. Библиотека eScriptorium

4. Библиотека Флибуста

5. Библиотека СамоЛИТ

6. Библиотека Русская фантастика

7. Библиотека Альдебаран

8. Библиотека Тара Нова

9. Библиотека ЛитРес

10. Библиотека творчества Льва Толстого

11. Библиотека Артефакт

12. Библиотека Буклэнд

13. Библиотека Старого Чародея

14. Библиотека Нестор

15. Библиотека Гумер

Какими сайтами вы пользуетесь чаще всего? Поделитесь с нами полезными литературными ресурсами. Хороших книг и легкого скачивания!

