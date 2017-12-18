15 сайтов для безопасного скачивания электронных книг бесплатно
1. Библиотека RoyalLibОдна из самых популярных электронных библиотек. Книги здесь предлагаются в разных форматах – и вы можете скачать именно тот, который лучше всего подходит для вашего ридера. Еще одна удобная функция библиотеки – чтение онлайн. Вы настраиваете дизайн «читалки» по вкусу – и наслаждаетесь чтением с большого экрана компьютера. Прерваться можно в любой момент – делаете закладку в книге и возвращаетесь к ней, когда захотите.
2. Библиотека TwirpxЗдесь можно найти редкие книги и журналы. Тематика книг в этой библиотеке – невероятно широкая. От художественной литературы и развлекательных романов до таких узких научных тем, как, например, «Начертательная геометрия и инженерная графика». Удобно то, что на главной странице вы найдете тематические каталоги. Допустим, вас интересуют дневники знаменитостей. Вы увидите раздел «Мемуары, дневники, автобиографии», зайдете туда и удивитесь, сколько еще увлекательных книг можно прочитать.
Единственный минус библиотеки – регистрация. Чтобы скачивать файлы, вам придется зарегистрироваться, но никаких е-mail рассылок от этой библиотеки приходить не будет. Книги здесь – все так же бесплатные, но скачивают их за «баллы». Каждая книга «стоит» от 5 до 50 баллов – в зависимости от своей ценности. При регистрации вам автоматически начисляется 100 баллов – на первые дни хватит.
Что делать потом? Загружать в библиотеку свои материалы. Книгу или журнал, которых еще нет в этой библиотеке. Студент может загрузить свой конспект лекций. И с каждым скачиванием вашего файла – вам будут начисляться баллы. Таким образом библиотека постоянно пополняется новыми книгами. Если же вы категорически не хотите «поработать на благо» библиотеки, то, когда закончатся баллы – можете просто зарегистрироваться снова.
3. Библиотека eScriptoriumЭто хранилище редких изданий и рукописей. Если вы чего-то не нашли в предыдущей библиотеке – то, возможно, нужная книга ждет вас здесь. А скачав – можете поместить ее в библиотеку Twirpx и заработать баллы.
4. Библиотека ФлибустаЭто пиратская библиотека. Если все предыдущие библиотеки уважают авторское право, то Флибуста предлагает бесплатно скачивать те книги, которые авторы и издатели хотели бы продавать.
Возникает вопрос – скачивать или не скачивать? Все зависит от вашей совести и бюджета. Многие читатели нашли такой выход: бесплатно скачивают книгу автора, с творчеством которого хотят познакомиться, читают и, если книга понравилась, покупают ее в бумажном варианте для своей домашней библиотеки. И автору поощрение, и хорошая книга на полке читателя.
Также эта библиотека подойдет школьникам и студентам, которые проходят курс современной литературы. Ведь невозможно купить все книги, которые входят в программу. Тем более, для автора каждое прочтение – это пиар, и многие писатели на самом деле не против, чтоб их книги свободно скачивались.
Если вы не нашли в этой библиотеке нужной книги – зайдите через несколько дней. Часто обладатели авторских прав требуют удалить книгу, но через какое-то время ее выкладывают снова.
5. Библиотека СамоЛИТНе все книги в этой библиотеке доступны бесплатно. Но бесплатный раздел очень большой, а книги, размещенные там, можно скачать аж в семи разных форматах. Многих читателей заинтересует раздел «новости» на сайте – в нем рассказывается про книжные новинки, факты из жизни писателей, про то, чем живет книжный мир.
6. Библиотека Русская фантастикаСайт зародился в 1996 году, когда на просторах Интернета сложно было отыскать бесплатную современную научно-фантастическую литературу. Нет, она, конечно же, была, но в мизерных количествах и, в основном, по баснословным ценам. В то время практически не было онлайн-библиотек, предназначенных не для покупки книг, а для разового чтения. К счастью, руководство сайта собрало на своем ресурсе более 24 000 файлов, связанных с увлекательным жанром научной фантастике.
7. Библиотека АльдебаранЭлектронная библиотека Альдебаран предлагает читателям удобные разделы, в которых можно найти книги совершенно разных жанров. Альдебаран позиционирует себя как крупнейшая коллекция литературы на просторах интернета. Перед скачиванием читатели могут ознакомиться с отрывками книги в режиме онлайн. Ресурс предлагает возможность скачивать литературу на айфоны, айпады и андроиды.
8. Библиотека Тара НоваВообще-то, сайт позиционирует себя не столько как библиотека, сколько как архив. Особенность ресурса в том, что он предоставляет площадку для потенциальных издателей. Здесь вы сможете найти как сами книги, так и работы переводчиков. Сайт официальный и собранные материалы предоставлены непосредственно авторами и переводчиками, а потому вы смело можете скачивать всю размещенную на нем информацию, без страха нарушить закон.
9. Библиотека ЛитРесЛитРес (как и Альдебаран) входит в списки крупнейших онлайн-библиотекой электронных книг. Ресурс предлагает свое партнерство авторам и издательствам, поэтому сайт полезен не только для читателя. Компания «ЛитРес» зародилась относительно недавно (в 2005 году), но уже успела себя зарекомендовать, получив в 2014-ом престижную премию Рунета. На данный момент на сайте около 875 000 книг на русском и иностранных языках, среди которых более 32 000 книг можно скачивать совершенно бесплатно. Помимо прочего, ЛитРес представляет базу аудиокниг, состоящую из 10 000 материалов.
10. Библиотека творчества Льва ТолстогоЗамечательный ресурс для поклонников великого русского классика. Совместными усилиями добровольцев из 49 стран на сайте было собрано собрание сочинений Толстого, насчитывающее 90 томов. Так же здесь можно найти интересные факты из биографии Льва Николаевича. Удобные указатели помогут не запутаться в богатстве творчества Толстого. Руководство сайта дает возможность скачивать книги в разных форматах или читать их в режиме онлайн. А еще здесь можно найти товарищей по интересам и приятно провести время за обсуждением творений любимого писателя.
11. Библиотека АртефактПо сравнению с крупными ресурсами, в данной библиотеке не так много книг (на данный момент загружено около 8 500 текстов). Зато Артефакт предлагает коллекцию из множества увлекательных произведений популярных авторов, например, Айзека Азимова, Роберта Асприна и многих других. Помимо художественной литературы здест расположен замечательный раздел «Языки», в котором изучающие иностранные языки смогут найти полезные пособия и учебники.
12. Библиотека БуклэндЗамечательный ресурс для любителей чтения. На сайте представлены как платные, так и бесплатные материалы. В разделе «Бесплатные книги» вы сможете найти увлекательные произведения классиков и современников. В магазине сайта есть возможность приобрести литературу на разных языках.
13. Библиотека Старого ЧародеяИнтересный проект под названием «Библиотека Старого Чародея» представляет каталог бесплатных книг. Посетите разделы ресурса и найдете множество произведений в жанрах фэнтези и научной фантастики. Обязательным условием для скачивания является прохождение регистрации на сайте. Кстати, можно совместить приятное с полезным: читая новинки на сайте, вычитывайте текст, исправляя опечатки. Так вы внесете свою лепту в улучшение качества бесплатной библиотеки.
14. Библиотека НесторУзкоспециализированный сайт библиотеки содержит ссылки на скачивание научных трудов. Каталог разделен на два зала: общий и научный. В общем зале размещены познавательные и общеобразовательные рубрики: компьютинг и программирование; домоводство; музыкально-педагогическая литература; кулинария; медицина и фармакология; рыболовство; литература о животных. В научном зале есть немало интересных разделов: социология; политэкономия; философия и т.д. Данный ресурс позволяет легко и быстро скачать заархивированные файлы (с текстом и иллюстрациями из заданной книги).
15. Библиотека ГумерСайт библиотеки является кладезем гуманитарной литературы. Здесь вы найдете книги на тему педагогики, культурологи, политологии т.д. В категории «Художественная литература»находится интересная подборка из творчества отечественных и зарубежных классиков. Единственный недостаток этого сайта – отсутствие функции «Скачать». Впрочем, если вы не хотите читать онлайн, можете просто скопировать текст вручную. Согласитесь, это мелкое препятствие, когда позарез нужно раздобыть редкий научный труд.
Какими сайтами вы пользуетесь чаще всего? Поделитесь с нами полезными литературными ресурсами. Хороших книг и легкого скачивания!